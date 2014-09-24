Молдавия направила в "Газпром" запрос о транзите газа в обход Украины

Виктор Парликов рассказал о возможной альтернативе.

Кишиневские власти направили в российскую компанию "Газпром" запрос о возможности использования альтернативного маршрута поставок природного газа из-за нестабильности транзита через украинскую территорию. Соответствующее заявление сделал в эфире молдавского телеканала TV8 министр по энергетическим вопросам Виктор Парликов. Иностранный дипломат заметил, что власти и представители "Молдовагаз" уже направили запросы в "Газпром" для рассмотрения альтернативных маршрутов поставок топливного ресурса в Молдавию, включая транзит через территорию Турции. Сейчас чиновники ожидают ответ и ведется проработка деталей проекта. При этом основной расчет все же делается на продолжение традиционных поставок природного газа.

Вызывает обеспокоенность ситуация на газокомпрессорной станции "Суджа", которую контролирует Украина. Пока нет предпосылок для прекращения поставок газа даже в случае истечения текущих контрактов или аварий на станции, но мы прорабатываем альтернативные маршруты поставки топлива. Виктор Парликов, глава Минэнерго Молдавии

Чиновник заметил, что транспортировка российского газа через Турцию удлинит маршрут, а также увеличит стоимость доставки ресурсов, что скажется на конечном тарифе для молдавского населения.

Переговоры по долгу "Молдовагаза" перед Газпромом поставили на паузу.

Фото и видео: YouTube / TV8