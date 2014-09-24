Переговоры по долгу "Молдовагаза" перед Газпромом поставили на паузу

Виктор Парликов сообщил о том, что сейчас на решение этого вопроса нет времени.

Переговоры между молдавским правительством и российской компанией "Газпром" об урегулировании задолженности республики за потребленное топливо поставлены на паузу. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала TV8 министр по энергетическим вопросам Виктор Парликов. Иностранный чиновник заметил, что Кишинев уведомил холдинг в России о собственной позиции, однако бывшие партнеры "этот вопрос не включили в повестку".

Сейчас нет никаких подвижек, никакого диалога на этот счет. Я так предполагаю, что вопросы, связанные с урегулированием этого долга, отложены, потому что не до этого сейчас. Виктор Парликов, глава Минэнерго Молдавии

Напомним, что в сентябре 2023 года правительство Молдавии предложило "Газпрому" списать около 700 миллионов долларов, указанных Москвой в качестве задолженности местной компании "Молдовагаз". В предприятии объяснили, что к такому выводу пришли аудиторы из компании Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance & Co. Они установили, что на сумму 276 миллионов долларов не было представлено подтверждающих документов, а еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Чиновники из Кишинева считают обоснованным выплатить "Газпрому" только 8,6 миллионов долларов.

Молдавия может вернуться к прямым поставкам от "Газпрома" при выгодной цене.

Фото и видео: YouTube / TV8