Молдавия может вернуться к прямым поставкам от "Газпрома" при выгодной цене

Виктор Парликов назвал одним из условий дешевизну газа.

Кишинев может возобновить прямые закупки газа у российской компании "Газпром" в полном объеме в том случае, если предложенная холдингом цена будет выгодной для республики. Соответствующее заявление сделал в эфире молдавского телеканала TV8 министр по энергетическим вопросам Виктор Парликов. иностранный чиновник заметил, что до 2021 года предприятие "Молдовагаз" оставалось единственным оператором по закупке топливных ресурсов, заключая контракт с "Газпромом". Однако в настоящее время предприятие самостоятельно решает о том, когда и по какой стоимости осуществляет закупки. Эксперты ориентируются на рыночные условия и предложения, поступающие от международных трейдеров.

Если цена у "Газпрома" будет ниже, чем у других поставщиков, то почему бы и нет. Однако окончательные решения о закупке в республике будут приниматься на основе экономической целесообразности и реальных объемов предложений. Виктор Парликов, глава Минэнерго Молдавии

Глава Минэнерго Молдавии сообщил об отказе страны от закупок газа у "Газпрома".

Фото и видео: YouTube / TV8