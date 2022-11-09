  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Европарламент рассмотрит два запроса по вотуму недоверия ЕК
Сегодня, 13:54
131
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Европарламент рассмотрит два запроса по вотуму недоверия ЕК

0 0

Дельфин Колар указала на повестку работы депутатов на понедельник.

Два запроса по вотуму недоверия Еврокомиссии рассмотрит Европейский парламент на пленарной сессии, которая состоится 6 октября в Страсбурге. Соответствующее заявление региональным журналистам сделала в рамках регулярного брифинга со СМИ в Брюсселе официальный представитель ЕП Дельфин Колар. Иностранная чиновница пояснила, что в понедельник состоятся совместные дебаты по проблеме.

Оба предложения будут представлены в понедельник, после чего последует выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а затем последует выступление представителей политических групп. В четверг состоятся два раздельных голосования.

Дельфин Колар, пресс-секретарь ЕП

Евродепутаты по ошибке поддержали критику позиции ЕС в докладе по Украине.

Фото: pxhere.com

Теги: вотум недоверия, дельфин колар, еврокомиссия, европарламент
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии