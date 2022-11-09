Европарламент рассмотрит два запроса по вотуму недоверия ЕК

Дельфин Колар указала на повестку работы депутатов на понедельник.

Два запроса по вотуму недоверия Еврокомиссии рассмотрит Европейский парламент на пленарной сессии, которая состоится 6 октября в Страсбурге. Соответствующее заявление региональным журналистам сделала в рамках регулярного брифинга со СМИ в Брюсселе официальный представитель ЕП Дельфин Колар. Иностранная чиновница пояснила, что в понедельник состоятся совместные дебаты по проблеме.

Оба предложения будут представлены в понедельник, после чего последует выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а затем последует выступление представителей политических групп. В четверг состоятся два раздельных голосования. Дельфин Колар, пресс-секретарь ЕП

