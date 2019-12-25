Депутаты ЕС приняли резолюцию по активизации сотрудничества со странами НАТО.

Европарламент призвал принять меры для укрепления коллективной обороны и дипломатии ЕС. Об этом рассказали представители пресс-службы законодательного регионального органа. В среду депутаты приняли резолюцию об усилении роли европейских институтов во внешней политике. Одним из наиболее спорных моментов оказалось предложение по введению "голосования квалифицированным большинством в определенных областях внешней политики". Данная процедура придет на замену принципа единогласного принятия решений. В частности, это будет касаться персональных ограничений Евросоюза.

Также евродепутаты предлагают Еврокомиссии и Совету ЕС поддержать необходимость присутствия лидера верховной дипломатии по политике безопасности и иностранным делам (сейчас этот пост занимает Жозеп Боррель) на обсуждениях и переговорных форматах стран-участниц ЕС.

Благодаря принятой резолюции парламент ЕС позволяет активизировать сотрудничество регионального содружества с международными "партнерами-единомышленниками". Особенно этот пункт будет действовать в отношении стран НАТО. По мнению депутатов, данное решение позволит продвигать защиту мира, демократические принципы и уважение прав человека. Также постановление направлено на противодействие пропагандистским и дезинформационным кампаниям, действующим на территории Евросоюза.

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Фото и видео: YouTube / European Commission