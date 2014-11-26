ЕС потребовал от Турции "более решительных шагов" по поддержке Брюсселя

Оливер Вархели призвал Анкару не дать России обойти санкционное давление Евросоюза.

Евросоюз потребовал от Турции "более решительных шагов" по поддержке Брюсселя и единой официальной европейской позиции по украинскому конфликту. При этом чиновники присутствуют ту конструктивную роль, которую Анкара играет в мирном урегулировании проблемы. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках брифинга в Европейском парламенте комиссар по вопросам расширения ЕС и политики соседства.

Очень важна солидарность с Украиной, в том числе усилия по достижению прекращения огня. Призываем Турцию, ожидаем от Турции особой бдительности в том, что касается предотвращения обхода санкций. Оливер Вархели, еврокомиссар

Напомним, что страны Евросоюза за последние три месяца ввели против России уже шесть ограничительных пакетов из-за ситуации на Украине.

США работают с ООН, Турцией и ЕС с целью обеспечения экспорта зерна с Украины.

Фото и видео: YouTube / European Commission