В Госдепе США не назвали сроков решения продовольственного кризиса.

США работают с ООН, Турцией и ЕС с целью обеспечения экспорта зерна с Украины. Соответствующее заявление сделал во время выступления на регулярном брифинге с журналистами официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник добавил, что на текущий момент Вашингтон не ставит конкретных сроков по достижению договоренностей со сторонами по выполнению задачи.

Мы продолжаем работать с Турцией, ЕС и, конечно, ООН. Делегация ООН была у нас на прошлой неделе. Мы занимаемся этим каждый день, но каких-либо сроков я назвать не могу. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс с осторожностью ответил на вопрос прессы об ожиданиях от предстоящего 8 июня визита в Турцию главы МИД России Сергея Лаврова по проблеме продовольствия. Чиновник не смог ответить на вопрос о том, стоит ли ждать от этих переговоров прорыва по экспорту зерна с территории Украины. При этом США внимательно следят за ситуацией и проведут консультации с турецкой стороной по итогам визита Лаврова.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State