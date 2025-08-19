Себастиан Курц напомнил о проигрышной позиции стра-членов ЕС.

Европейский регион сейчас играет роль пассажира в мирных переговорах по урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал бывший канцлер Австрии Себастиан Курц, комментируя журналистам местного телеканала OE24 текущие мероприятия в Белом доме с участием глав США, Украины и Евросоюза. СМИ задали эксперту вопрос о том, играет ли регион какую-то поль в ведущихся беседах по завершению кризисной ситуации на Украине.

Европа всегда считает себя более значимой, чем она есть на самом деле. И, к сожалению, со стороны Европы политика была не самой умной. Сначала годами относиться к Трампу как к глупцу и полностью неспособному, а потом в момент, когда он становится президентом, испугаться и не знать, как с ним разговаривать... Себастиан Курц, экс-канцлер Австрии

Напомним, что Себастиан Курц представлял Австрийскую народную партию (АНП). В 2017 году в возрасте 31 года европейский чиновник стал самым молодым действующим главой национального правительства в мире и самым молодым канцлером в истории Австрии. На этой должности он сначала сформировал правящую коалицию с правой партией свободы (АПС), которая руководила страной в период с 2017 по 2019 года, а затем - с января 2020 года - с "Зелёными". В октябре 2021 года мужчина ушёл с политических должностей на фоне начавшихся расследований по уголовному делу о коррупции, фигурантом которого стали его ближайшее окружение и ряд местных чиновников.

