Мария Захарова прокомментировала отставку Курца

По ее словам, отставка Курца является внутренним делом Австрии.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии является внутренним делом этого государства. Об этом она сказала в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Я не очень понимаю, каким образом это [уход Курца] всколыхнуло наше внутреннее поле. Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, Курц покидает пост канцлера Австрии на фоне начавшегося в отношении него расследования дела по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием. Он заявил, что уходит в отставку, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность. Врио канцлера он предложил назначить нынешнего главу МИД страны Александера Шалленберга.

Ранее в МИД РФ отреагировали на ролик Евро-2024 с "украинским" Крымом.

Видео: Youtube/Соловьев Live