В МИД РФ отреагировали на ролик Евро-2024 с "украинским" Крымом

Внешнеполитическое ведомство считает данные действия очевидно провокационными.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова призвал УЕФА не позволять втягивать себя в провокационные действия Киева. Об этом она сказала в ходе брифинга.

5 октября УЕФА представил логотип будущего чемпионата Европы по футболу. Презентация состоялась в Берлине. В ходе мероприятия показали видео с логотипом, на котором была изображена карта Европы. Полуостров Крым на ней был включен в состав Украины.

УЕФА – это уважаемая организация, она не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. А то, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она добавила, что в спорт непозволительно допускать "агрессивные, реваншистские и экстремистские идеи". Захарова обратилась к руководству УЕФА с просьбой обратить на это внимание.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис высказался об условии для "возвращения" Крыма в состав Украины.

Фото: скриншот с видео Twitter/UEFA Nations League