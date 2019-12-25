Экс-глава Литвы Ландсбергис порассуждал о "развале России"

Он считает, что Украине удастся вернуть себе Крым только после "распада РФ".

Экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис высказался об условии для "возвращения" Крыма в состав Украины. Интервью с ним опубликовало издание "День".

По мнению Ландсбергиса, Украине удастся вернуть себе полуостров только после того, произойдет "развал России". Он полагает, что это только "вопрос времени".

Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, мол, мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это "скоро" или "не скоро" придет только с распадом России, не раньше <…> Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз. Витаутас Ландсбергис, экс-председатель Верховного совета Литвы

Он считает, что Киев в настоящее время не способен вернуть регион в состав государства, так как у Москвы есть ядерное оружие, которое она может использовать при объявлении войны.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Напомним, 23 августа в Киеве прошел саммит "Крымская платформа". Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма, включая возвращение полуострова Крым в состав государства. Основателями саммита стали 44 страны и организации, включая Европейскую комиссию, НАТО, Совет Европы и ГУАМ. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что считает данное мероприятие "шабашем".

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает вхождение Крыма в состав России.

Фото: Facebook/nacionalinebiblioteka