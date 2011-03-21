Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, информирует агентство Reuters. Поводом для этого стало начало расследование дела по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием в отношении него.
Курц считает все выдвинутые против него обвинения ложными.
Чтобы решить патовую ситуацию, я хочу освободить место, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность. Я попросил правительственную команду от Народной партии обязательно продолжить работу.
Себастьян Курц, канцлер Австриии
В качестве временно исполняющего обязанности канцлера Курц предложил назначить Александера Шалленберга, который в настоящее время является главой министерства иностранных дел страны.
Сам Курц после отставки займет место в Национальном совете.
Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за отставку спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова.
Видео: Youtube/WELT
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