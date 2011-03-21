Председателя правительства подозревают в коррупции и злоупотреблении доверием, ведется расследование.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, информирует агентство Reuters. Поводом для этого стало начало расследование дела по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием в отношении него.

Курц считает все выдвинутые против него обвинения ложными.

Чтобы решить патовую ситуацию, я хочу освободить место, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность. Я попросил правительственную команду от Народной партии обязательно продолжить работу. Себастьян Курц, канцлер Австриии

В качестве временно исполняющего обязанности канцлера Курц предложил назначить Александера Шалленберга, который в настоящее время является главой министерства иностранных дел страны.

Сам Курц после отставки займет место в Национальном совете.

Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за отставку спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова.

Видео: Youtube/WELT