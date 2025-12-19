Европейский регион точно не будет размещать собственные войска для охраны государственных границ Украины после окончания конфликта с Москвой, а по результатам всей кризисной ситуации именно она оказалась главной проигравшей стороной. Соответствующее заявление местным журналистам в эфире телеканала TVL сделал бывший государственный секретарь президента Пятой Республики Пьер Лелуш. Европейский политический деятель уточнил, что ввязывание Старого Света в региональный конфликт на Украине показало отсутствие стратегического видения у западных элит, находящихся у власти. Теперь Европа, фактически, приблизилась к вооруженному противостоянию с Россией из-за слепого следования за вашингтонской администрацией.
Послевоенный период будет очень нестабильным, ведь многие люди будут удручены территориальным разделением, особенно на украинской стороне. Я не знаю, кто будет охранять эту границу, но это точно будут не европейские войска.
Пьер Лелуш, экс-госсекретарь Франции
Пьер Лелуш назвал европейцев "настоящими рогоносцами", которые последовали за американским президентом-демократом Джо Байденом еще в тот момент, когда Россия еще не объявила о своих планах.
