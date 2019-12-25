Европа должна покрыть две трети потребностей Украины, заявила глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен сообщила о росте военных расходов в ЕС до 2023 года.

Европейский союз должен покрыть две трети потребностей украинского государства финансах на 2026-2027 годы. Соответствующее заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Страсбурге перед депутатами Европейского парламента. Иностранная чиновница указала местным законодателям, что речь дет о 90 из 137 миллиардах евро. По данным руководства ЕК, за последние десять лет региональное сообщество инвестировало в собственную оборону порядка восьми миллиардов евро, однако за последний год страны-члены обязались вложить в эту статью расходов порядка 800 миллиардов евро к 2023 году.

По оценкам МВФ и нашим собственным, потребности Украины в 2026 и 2027 годах составляют чуть более 137 миллиардов евро. Европа должна покрыть две трети, или 90 миллиардов. Для обороны мы сделали за последнее время то, что не делали десятилетиями.. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

По мнению Урсулы фон дер Ляйен, такие шаги демонстрируют мировой общественности общую европейскую приверженность к обеспечению безопасности.

