Глава ЕК рассказала об итогах вчерашнего созвона между "коалицией желающих".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские политические лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский добились прогресса в обсуждении мирного плана по урегулированию конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделала глава ЕК в социальных сетях.

Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с Макроном и другими европейскими лидерами. <…> Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что 1 декабря Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры в Париже. По данным местного телеканала LCI со ссылкой на Елисейский дворец, во время рабочей встречи политики созвонились с рядом европейских коллег, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Антониу Кошта, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а также специального американского посланника при президенте-республиканце Дональде Трампе Стивена Уиткоффа. Для лидера киевского режима речь идет о втором визите во французскую столицу за последние две недели, а также десятая поездка с момента начала специальной военной операции.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Ursula von der Leyen