Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых виз россиянам

Отныне гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны Евросоюза.

Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщается в распространенном заявлении.

Решение приняли после одобрения всеми государствами-членами Визового комитета. Отныне гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны Евросоюза. В ЕК подчеркнули, что эта инициатива "позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности".

Напомним, в сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, после чего выросли консульские сборы за выдачу виз и сроки рассмотрения заявлений.

Ранее мы сообщали, что ЕС готовится прекратить выдачу мультивиз россиянам.

Фото: pxhere.com