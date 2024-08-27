Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых виз россиянам

Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщается в распространенном заявлении.
Решение приняли после одобрения всеми государствами-членами Визового комитета. Отныне гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны Евросоюза. В ЕК подчеркнули, что эта инициатива "позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности".
Напомним, в сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, после чего выросли консульские сборы за выдачу виз и сроки рассмотрения заявлений.
Ранее мы сообщали, что ЕС готовится прекратить выдачу мультивиз россиянам.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все