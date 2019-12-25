  1. Главная
ЕС готовится прекратить выдачу мультивиз россиянам
Ожидается, что новые правила примут и внедрят на этой неделе.

Европейский союз готовится прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

В опубликованном материале отмечается, что ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России. Речь идет о фактически полном прекращении выдачи многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону.

Если ограничение примут на официальном уровне, то россияне в основном будут получать визы только на однократный въезд. При этом в качестве исключений рассматриваются гуманитарные соображения и гражданство ЕС. Ожидается, что новые правила примут и внедрят на этой неделе.

Ранее ЕК раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам.

Фото: pxhere.com

