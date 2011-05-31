  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЕК раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам
Сегодня, 14:43
103
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ЕК раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам

0 0

Еврокомиссия просит Белград следовать рекомендациям по сближению визовой политики.

Европейская комиссия в своем докладе по готовности Сербии к вступлению в Евросоюз раскритиковала официальные власти из Белграда за внутреннюю политику предоставления гражданства россиянам якобы для последующих "вторичных перемещений в ЕС". Представители регионального сообщества призвали национальное правительство страны реализовать рекомендации по согласованию визовой политики  с коллективным Брюсселем. В частности, речь и дет о строгом соблюдении контроля за посещением граждан из третьих стран территории ЕС. В особенности это касается граждан тех стран, которые предоставляют угрозу безопасности или прибывающие ради нелегальной миграции. В ЕС хотят предотвратить вторичные перемещения таких людей.

Получение гражданами России права безвизового въезда в ЕС путем предоставления им сербского гражданства создает потенциальные риски для безопасности ЕС.

текст документа

Напомним, что коллективный Брюссель традиционно настаивает на присоединении Сербии к внешней политике Европейского союза, в частности, в части антироссийских санкций.

Euractiv: ЕК предусмотрела две альтернативы "репарационному" кредиту Украине.

Фото: pxhere.com

Теги: еврокомиссия, российское гражданство, сербия, шенген
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии