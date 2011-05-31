ЕК раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам

Еврокомиссия просит Белград следовать рекомендациям по сближению визовой политики.

Европейская комиссия в своем докладе по готовности Сербии к вступлению в Евросоюз раскритиковала официальные власти из Белграда за внутреннюю политику предоставления гражданства россиянам якобы для последующих "вторичных перемещений в ЕС". Представители регионального сообщества призвали национальное правительство страны реализовать рекомендации по согласованию визовой политики с коллективным Брюсселем. В частности, речь и дет о строгом соблюдении контроля за посещением граждан из третьих стран территории ЕС. В особенности это касается граждан тех стран, которые предоставляют угрозу безопасности или прибывающие ради нелегальной миграции. В ЕС хотят предотвратить вторичные перемещения таких людей.

Получение гражданами России права безвизового въезда в ЕС путем предоставления им сербского гражданства создает потенциальные риски для безопасности ЕС. текст документа

Напомним, что коллективный Брюссель традиционно настаивает на присоединении Сербии к внешней политике Европейского союза, в частности, в части антироссийских санкций.

