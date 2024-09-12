Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа

Кадри Симсон надеется на введение против Москвы еще большего количества запретов.

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила журналистам во время брифинга о том, что выступает за введение санкций Европейским союзом против российского природного газа. Иностранная чиновница назвала "впечатляющими" введенные коллективным Западом антироссийские санкции против вещей, о которых еще два с половиной года назад невозможно было и подумать. Спикер также выразила мнение о том, что Брюссель должен продолжать свою политику по вводу запретов и ограничений в отношении Москвы.

Сейчас еще европейские компании имеют законное право продолжать получать российский газ до тех пор, пока санкции это не запретят… я сегодня говорю, что "пока" такие санкции против российского газа не приняты. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Кадри Симсон также заявила о необходимости помочь Украине с восстановлением государства и инфраструктуры.

ЕК не стала комментировать сообщения о мирном плане Германии по Украине.

Фото и видео: European Commission