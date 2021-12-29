Ариана Подеста раскрыла подробности сделки с Киевом.

Еврокомиссия выделила Украине кредит в €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе рассказала представитель ЕК Ариана Подеста. Она уточнила, что деньги Киеву будут переведены за счет двух траншей - по €600 млн каждый. Предварительно эти операции еще должен будет одобрить Европейский парламент и Совет Евросоюза.

Еврокомиссия выделила €1,2 млрд Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш как можно раньше. Ариана Подеста, представитель ЕК

В официальном заявлении Еврокомиссии говорится о том, что денежные средства выделены Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Второй кредитный транш €600 млн будет предоставлен Киеву в течение текущего года, когда международные эксперты проведут оценку результатов деятельности местного кабмина по ключевым вопросам.

В Дании заявили о готовности отправить военное снаряжение на Украину.

Фото: European Commission