Валдис Домбровскис назвал несколько сфер, которые попадут под ограничения.

Еврокомиссия рассказала о пятом пакете санкций ЕС против России. Соответствующее заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в рамках собственного видеообращения. Она перечислила шесть пунктов, связанных с дополнительным антироссийским западным давлением из-за проведения специальной военной операции на Украине. Аналогичные сведения представил на пресс-конференции по результатам Совета Евросоюза по экономическим вопросам заместитель руководителя ЕК Валдис Домбровскис. Он подчеркнул, что ограничения затронут торговлю, энергетику, транспорт, а также индивидуальные санкции.

Пятый пакет санкций касается не только энергетики, это широкий пакет. Он включает и индивидуальные санкции, и торговые, и транспортные, и энергетические, включая уголь. Валдис Домбровскис, замглавы ЕК

Эксперт подчеркнул, что пятый пакет санкций все еще финализируется международным сообществом. Он призвал ждать финального объявления о нем от официальных лиц. Днем ранее институты ЕС и ряд государств-членов призвали Брюссель к незамедлительному введению новых санкций против России после появления в западных СМИ сообщений о предполагаемом убийстве гражданского населения в населенном пункте Буча Киевской области. Киев выступил с утверждениями, что ответственность за случившееся несет РФ. Министерство по обороне России опровергло эти слухи.

В Китае считают, что мировую экономику сделали орудием в глобальном конфликте.

Фото: Pixabay.com