Урсула фон дер Ляйен назвала шесть элементов новых ограничений против РФ.

Еврокомиссия предложила ввести новые запреты на импорт из России. Об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила во время своего видеообращения. Она указала на введение шести дополнительных элементов антироссийского западного давления из-за ситуации, которая разворачивается на Украине. В частности, российские компании не смогут участвовать в государственных закупках в странах Евросоюза.

Мы принимаем ряд очень точечных мер, таких как общий запрет ЕС на участие российских компаний в государственных закупках в государствах-членах. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Брюссель предлагает также исключить любую европейскую и национальную финансовую поддержку российским государственным властям. Предлагается ввести запрет на ввоз российского угля в страны ЕС на сумму в четыре миллиарда евро ежегодно. Полному запрету подвергнутся операции с четырьмя ключевыми российскими банками. В этот перечень попадает ВТБ. Далее ЕС запрещает российским судам находиться в акваториях европейских портов, запрет распространяется и на российских и белорусских автотранспортных операторов. Вводятся адресные запреты на значимые и уязвимые для Москвы отрасли. Перечень включает в себя поставки квантовых компьютеров передовых полупроводников. Запрещается импорт древесины, цемента, морепродуктов, алкоголя на общую сумму в 55 млрд евро.

Урсула фон дер Ляйен пояснила, что отдельные исключения будут охватывать предметы первой необходимости. Речь идет о продовольственных товарах и сельскохозяйственной продукции, гуманитарной помощи и энергетике.

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Фото: European Commission

