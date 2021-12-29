Еврокомиссия не ожидает падения цен на газ в ближайшее время

Цены на газ в Европе достигли максимум 21 декабря 2021 года, они превысили 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

В отчете и прогнозах Еврокомиссии по рынку "голубого топлива" говорится, что не стоит ожидать быстрого падения цен на газ в Европе. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам экспертом, в третьем квартале 2021 года цены на газ продолжили расти. Так, спотовые контракты выросли до 85 евро за мегаватт-час (МВтч). Сообщается, что раньше таким максимумов на хабах Европы почти не наблюдалось. Затем стоимость выросла до 100 евро за МВтч. Пошли вверх при этом и форвардные контракты.

Эксперты считают, что в регионе пока будут стабильно высокие цены. В ближайшее время аналитики не советуют ждать их падения.

Ранее мы сообщали, что власти региона Германии призвали к скорейшему запуску "Северного потока - 2".

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