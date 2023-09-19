Еврокомиссар заявил, что был удивлен жалобой Украины в ВТО

Януш Войцеховский оценил позицию Киева в отношении ряда европейских государств по вопросу импорта зерна.

Европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил о том, что был удивлен "выбранным Украиной путем" разрешения политического спора с тремя приграничными странами Евросоюза через жалобу в ВТО (Всемирную торговую организацию). Иностранный специалист в ходе пресс-конференции с журналистами заметил, что компетентные службы в Брюсселе изучат эту ситуацию и определяет последующие шаги.

По поводу односторонних мер трех стран ЕС и подачи Украиной жалобы в ВТО я могу сказать, что в Еврокомиссии есть специальные службы, которые должны высказаться на этот счет, я не хочу предвосхищать их позицию. Я могу только поделиться с вами собственной позицией: я удивлен. Януш Войцеховский, еврокомиссар

Эксперт подчеркнул, что те европейские страны, на которые пожаловался киевский режим, на самом деле "приложили большие усилия" для вывоза украинской сельскохозяйственной прлдукции. Он призвал к дружественному разбирательству, а не судебному.

Боррель заявил о невозможности достижения соглашения по зерновой сделке.

Фото и видео: European Commission