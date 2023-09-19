Еврокомиссар заявил, что был удивлен жалобой Украины в ВТО

Европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил о том, что был удивлен "выбранным Украиной путем" разрешения политического спора с тремя приграничными странами Евросоюза через жалобу в ВТО (Всемирную торговую организацию). Иностранный специалист в ходе пресс-конференции с журналистами заметил, что компетентные службы в Брюсселе изучат эту ситуацию и определяет последующие шаги.
По поводу односторонних мер трех стран ЕС и подачи Украиной жалобы в ВТО я могу сказать, что в Еврокомиссии есть специальные службы, которые должны высказаться на этот счет, я не хочу предвосхищать их позицию. Я могу только поделиться с вами собственной позицией: я удивлен.
Януш Войцеховский, еврокомиссар
Эксперт подчеркнул, что те европейские страны, на которые пожаловался киевский режим, на самом деле "приложили большие усилия" для вывоза украинской сельскохозяйственной прлдукции. Он призвал к дружественному разбирательству, а не судебному.
Боррель заявил о невозможности достижения соглашения по зерновой сделке.
Фото и видео: European Commission
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