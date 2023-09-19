Боррель заявил о невозможности достижения соглашения по зерновой сделке

Глава МИД ЕС оценил будущее зерновой сделки.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель заявил западным журналистам о том, что не видит возможности достижения договоренности по черноморской инициативе с российской стороной. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе своей пресс-конференции в Нью-Йорке. Дипломат примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. Он напомнил о том, что Москва поставила условия. Он добавил, что не считает, что речь идет о снятии каких-либо ограничений или санкционного давления.

Потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений. Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии.

Фото и видео: European Commission