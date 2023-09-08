Глава МИД ЕС назвал эти сведения дезинформацией.

.Глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель назвал "пропагандой и дезинформацией" слухи о том, что Евросоюз хочет, чтобы Грузия открыла "второй фронт" против России. Соответствующее заявление иностранный гость сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с местным премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Мероприятие проводилось Тбилиси.

Тут нечего говорить. Это пропаганда и дезинформация, чтобы заставить подумать, что ЕС хочет использовать Грузию против России. Не верьте этому, я сожалею…, что люди это делают, чтобы отравить атмосферу. Жозеп Боррель, глава МИД РФ

Напомним, что отношения между Грузией и Украиной продолжительное время остаются напряженными. Киевский режим не раз обвинял местные власти в отказе помогать ей в военном конфликте и в пророссийском настрое, при этом члены грузинского правительства полагают, что украинские чиновники стремятся открыть в Грузии "второй фронт", чего кабинет министров не хочет допустить.

Боррель заявил, что ЕС ожидает от партнеров усилий по изоляции России.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili