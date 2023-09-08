Боррель заявил, что ЕС ожидает от партнеров усилий по изоляции России

Глава МИД ЕС призвал изолировать Москву в международном сообществе.

Евросоюз ожидает от своих международных партнеров, включая Грузию, усилий по изоляции России на геополитической арене из-за украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с местным премьер-министром Ираклием Гарибашвили сделал европейский глава верховной дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель.

Мы поддерживаем Украину и продолжим поддерживать ее столько, сколько понадобится. Чрезвычайно важно, чтобы наши международные партнеры координировали усилия по изоляции России. Поэтому мы приветствуем ваши усилия по обходу санкций. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Грузия должна выполнить 9 из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili