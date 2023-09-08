Жозеп Боррель рассказал о необходимости реформирования в стране.

Грузия должна выполнить еще 9 из 12 условий для того, чтобы получить статус кандидата на вступление в состав Евросоюза. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с местным премьер-министром Ираклием Гарибашвили сделал европейский глава верховной дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель. Эксперт уточнил, что стране требуется заняться реформированием системы ради достижения верховенства закона, обеспечения прав человек и свободы СМИ.

Еврокомиссия представила 12 приоритетов. Вы выполнили 3 из них, 9 еще остаются. Жозеп Боррель, глава МИД РФ

Иностранный гость подчеркнул, что Европейская комиссия осенью 2023 года опубликует отчет по расширению, в котором оценит прогресс стран по реализации реформ на пути к сообществу, а а концу текущего года страны-участницы ЕС примут финальное решение по предоставлению статуса кандидата или началу переговоров о членстве в региональном содружестве.

Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili