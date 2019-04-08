Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке

Глава МИД ЕС не смог правильно произнести слово.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель, прибывший в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом, несколько раз не смог поприветствовать местных журналистов на грузинском языке. После первой попытки один из присутствующих на мероприятии в зале громко поправил иностранного гостя. Дипломат попытался еще раз правильно произнести слово, но затем просто продолжил речь на английском языке.

Я попробую произнести это на вашем языке: гамардойджба... Гамардоба? Хорошо. Гамардоба! Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что глава МИД ЕС обсудит с высшими политиками и парламентом Грузии реформы, которые необходимо провести для получения статуса страны — кандидата в Евросоюз. Среди тем гость планирует поднять украинский кризис, поддержку уверенитета и территориальной целостности республики, а также европейские инвестиции в экономическую систему страны.

ЕС не планирует эвакуациюhttps://piter.tv/event/ES_ne_planiruet_evakuaciyu_svoih_grazhdan_iz_Gabona/ своих граждан из Габона.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Грузия - Новости