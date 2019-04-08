Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель, прибывший в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом, несколько раз не смог поприветствовать местных журналистов на грузинском языке. После первой попытки один из присутствующих на мероприятии в зале громко поправил иностранного гостя. Дипломат попытался еще раз правильно произнести слово, но затем просто продолжил речь на английском языке.
Я попробую произнести это на вашем языке: гамардойджба... Гамардоба? Хорошо. Гамардоба!
Жозеп Боррель, глава МИД ЕС
Напомним, что глава МИД ЕС обсудит с высшими политиками и парламентом Грузии реформы, которые необходимо провести для получения статуса страны — кандидата в Евросоюз. Среди тем гость планирует поднять украинский кризис, поддержку уверенитета и территориальной целостности республики, а также европейские инвестиции в экономическую систему страны.
ЕС не планирует эвакуациюhttps://piter.tv/event/ES_ne_planiruet_evakuaciyu_svoih_grazhdan_iz_Gabona/ своих граждан из Габона.
Фото и видео: Telegram / Sputnik Грузия - Новости
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