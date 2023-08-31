ЕС не планирует эвакуацию своих граждан из Габона

Глава внешнеполитической службы и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что страны ЕС не планируют эвакуировать собственных граждан из Габона после захвата военными власти в стране. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках своего прибытия на неформальную встречу коллег в городе Толедо.
Нет никаких предпосылок для эвакуации, ситуация спокойная, не видим рисков насилия <...>. В Габоне находятся тысячи граждан, но ни одна страна не выразила беспокойства по этому вопросу.
Жозеп Боррель, глава МИД ЕС
Главы Минобороны и МИД стран ЕС обсудят финансовую поддержку Киева.
Фото и видео: European Commission
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