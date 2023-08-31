  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:04
141
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ЕС не планирует эвакуацию своих граждан из Габона

0 0

Жозеп Боррель рассказал о реакции стран-членов ЕС на ситуацию в африканской стране.

Глава внешнеполитической службы и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что страны ЕС не планируют эвакуировать собственных граждан из Габона после захвата военными власти в стране. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках своего прибытия на неформальную встречу коллег в городе Толедо.

Нет никаких предпосылок для эвакуации, ситуация спокойная, не видим рисков насилия <...>. В Габоне находятся тысячи граждан, но ни одна страна не выразила беспокойства по этому вопросу.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Главы Минобороны и МИД стран ЕС обсудят финансовую поддержку Киева.

Фото и видео: European Commission

 

Теги: африка, габон, евросоюз, жозеп боррель, массовая эвакуация, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Mymngete Keretept
Сегодня 10:32

Привет, с 29 августа открыт набор в новый проект от Тинькова, там вы научитесь работать удаленно и хорошо зарабатывать. Подробности по ссылке ---- https://mub.me/baks

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии