Еврокомиссар допустил начало снижения инфляции в ЕС в 2023 году

Паоло Джентилони рассказал о том, что прогнозы сейчас делать трудно.

Европейский комиссар по экономическим вопросам допустил начало снижения инфляции на территории Евросоюза в 2023 году. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках интервью для журналистов из США.

Очень сложно делать прогнозы. С точки зрения роста 2023 год может быть более сложным. Однако не менее вероятно, что снижение инфляции начнется в 2023 году. Паоло Джентилони, еврокомиссар

Напомним, что быстрый рост темпов инфляции в Европе фиксируется с августа 2021 года. Аналитики говорят об энергетическом кризисе в регионе. На текущий момент остановить инфляцию местным правительствам не удается, так как показатели увеличиваются ежемесячно. Европейский центральный банк определяет целевой уровень инфляции в еврозоне в 2% в год.

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Фото: CNBC International TV