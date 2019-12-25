Евродепутат объяснил, почему Politico не опубликовало статью Лаврова

Фернан Картайзер заметил, что в противном случае редакцию бы затронули большие репутационные риски.

Западное новостное издание Politico Europe могло отказаться от публикации статьи российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова из опасений нарушить сложившуюся в коллективном региональном сообществе практику по медиаизоляции российских руководителей, а также испугавшись лишиться привилегий в Европе. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал депутат из Европейского парламента Фернан Картайзер. Законодатель пояснил, что размещение статьи представителя внешнеполитического ведомства из Москвы в газете могла вызвать обвинения в распространении "пропаганды Кремля" и усилить репутационные риски для СМИ.

Предполагаю, что редакция просто побоялась разрушить "стену молчания", выстроенную вокруг российских руководителей. Возможно, там опасались обвинений в отходе от официального нарратива, в предательстве Украины, в распространении дезинформации и тому подобном. Фернан Картайзер, депутат ЕП

Эксперт полагает, что в этом случае руководство Politicoна Западе наверняка обвинили бы в распространении российской пропаганды, а редакции пришлось бы оправдываться. Напомним, что сам Фернан Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны ряда коллег в Европарламенте за свою позицию в пользу диалога с Москвой и критику внешней политики Запада в отношении российского руководства.

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Фото: pxhere.com