Клэр Дейли считает, что Вашингтон выигрывает от кризиса на Украине.

Европейский депутат назвала США разжигателем войны на Украине. Соответствующее заявление сделала Клэр Дейли во время интервью для телеканала CGTN в кулуарах пленарного заседания Европейского парламента, проходившего во французском городе Страсбург. По мнению политика, больше всего выигрывают от кризиса на Украине американцы. Депутат заметила, что при этом европейский регион заплатит высокую цену.

Именно заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта с целью ослабить Россию и является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать. Клэр Дейли, евродепутат

Дейли считает, что американская сторона в сложившейся ситуации возможность открыть для себя новый рынок для военной промышленности. Депутат подчеркнула, что у Пентагона наступают "счастливые дни". Парламентарий полагает, что отдельные лица в США рассчитывают на то, что в Германии обанкротятся целые отрасли, пока на территории США люди продолжают "делать бизнес".

Американский сенатор назвал правительство США главным распространителем дезинформации.

Фото и видео: CGTN

