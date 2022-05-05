Рэнд Пол раскритиковал решения Министерства внутренней безопасности США.

Американский сенатор назвал правительство США главным распространителем дезинформации. Такое заявление сделал представитель штата Кентукки, республиканец Рэнд Пол во время заседания профильного комитета Сената Конгресса, на котором также выступал лидер МВБ США Алехандро Майоркас. Чиновнику был задан вопрос о том, как именно исполнительная власть будет определять тот контент, который она считает дезинформацией.

Вы понятия не имеете, что такое дезинформация…Знаете, кто является главным распространителем дезинформации в мировой истории? Правительство США. Рэнд Пол, сенатор США

В качестве примера республиканец напомнил чиновнику о заявлении о том, что в Ираке якобы есть оружие массового поражения. Он упомянул еще один громкий общественный скандал, получивший название "Иран-контрас". Проблема фиксировалась во второй половине 1980-ых годов и была связана с нелегальными поставками вооружения никарагуанским контрреволюционерам.

Напомним, что Министерство внутренней безопасности США объявило о создании совета по противодействию дезинформации. рабочая группа возглавит деятельность по борьбе с фейк-ньюс, будет защищать свободу слова и гражданские права. Однако оперативных полномочий у новой структуры нет. Многие конгрессмены раскритиковали идею.

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour