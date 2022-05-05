Конгрессмен Кроу: Киев попросил США дать ракеты против кораблей для деблокирования портов

Украине нужды дроны и РСЗО.

Американский конгрессмен из Палаты представителей Джейсон Кроу заявил о том, что Киев попросил США предоставить противокорабельные ракеты для деблокирования морских портов. Также Украина надеется получить беспилотники с большой дальностью полета в целях многократного применения, реактивные системы залпового огня Himars. Законодатель получил данные во время своего недавнего визита в регион в составе делегации Вашингтона.

Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее. Одна из главных проблем для них сейчас — экспорт продовольствия. Джейсон Кроу, конгрессмен США

Политик заметил, что на Украине сейчас скопилось порядка 12 миллионов тонн продовольствия, зерна пшеницы, подсолнечного масла. Отправка сельскохозяйственной продукции необходима для развития экономики страны. Также это решение поможет предотвратить голод на территории Африки и Ближнего Востока.

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Фото и видео: NBC

