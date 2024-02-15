Кристоф Клержо счел, что глава ЕК публично позволяет себе высказывания, которые подрывают доверие к Европе.

Внутренний кризис в правящей коалиции в Европейском парламенте (ЕП) может привести к новым вотумам недоверия отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Соответствующее заявление западным журналистам из газеты Politico сделал вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо. Законодатель пояснил, что группа союзников может перестать голосовать за долгосрочный бюджет регионального сообщества или откажется от поддержки Урсулы фон дер Ляйен назаседаниях.

Некоторые считают, что, если мы не будем уделять больше времени обмену мнениями с Европейской народной партией и совместной работе, в ближайшие месяцы может случиться политический кризис, потому что между нами нет доверия. Кристоф Клержо, депутат ЕП

Депутат ЕП от социал-демократов Испании заметил, что Урсула фон дер Ляйен "напрашивается на вотум недоверия" после того, как заявила публично о том, что Европа больше не может называться хранительницей старого миропорядка из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт добавил, что ряд законодателей из социал-демократов недоволен тем, что руководство политической фракции при главе ЕК не способно "контролировать действия своих депутатов".

