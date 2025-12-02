FT: Кристин Лагард может досрочно уйти с поста главы ЕЦБ

Срок полномочий главы ЕЦБ истекает в октябре 2027 года.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард может уйти в отставку раньше окончания своего восьмилетнего срока, в который действуют ее должностные полномочия. Соответствующими данными поделились иностранные журналисты из издания The Financial Times (FT) со ссылкой на собственный источник, знакомый с обстановкой в регионе. Эксперт пояснил авторам материала, что Кристин Лагард уйдет с поста до начала президентских выборов во Франции. Это решение необходимо для того, чтобы лидер Елисейского дворца Эмманюэль Макрон и действующий канцлер Германии Фридрих Мерц могли назначить на рабочее место нового руководителя ЕЦБ.

В западной прессе уточнили, что Кристин Лагард была избрана главой ЕЦБ после того, как французский президент Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер (на тот период времени) Ангела Меркель договорились друг с другом о том, что именно эта чиновница будет руководить банком, а министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен получит должность президента Европейской комиссии. Важно уточнить, что обычно председатель ЕЦБ избирается на восемь лет. Кандидатуру выдвигают политические лидеры из стран-членов коллективного Брюсселя, а затем "за" или "против" голосует Европейский парламент.

Напомним, что Кристин Лагард была избрана главой ЕЦБ в сентябре 2019 года. С 2011 года она являлась директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ), еще раньше работала министром экономики и финансов при президенте Франции Николя Саркози.

