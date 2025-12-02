  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
FT: Кристин Лагард может досрочно уйти с поста главы ЕЦБ
Сегодня, 12:58
160
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

FT: Кристин Лагард может досрочно уйти с поста главы ЕЦБ

0 0

Срок полномочий главы ЕЦБ истекает в октябре 2027 года.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард может уйти в отставку раньше окончания своего восьмилетнего срока, в который действуют ее должностные полномочия. Соответствующими данными поделились иностранные журналисты из издания The Financial Times (FT) со ссылкой на собственный источник, знакомый с  обстановкой в регионе. Эксперт пояснил авторам материала, что Кристин Лагард уйдет с поста до начала президентских выборов во Франции. Это решение необходимо для того, чтобы лидер Елисейского дворца  Эмманюэль Макрон и действующий канцлер Германии Фридрих Мерц могли назначить на рабочее место нового  руководителя ЕЦБ.

В западной прессе уточнили, что Кристин Лагард была избрана главой ЕЦБ после того, как французский президент Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер (на тот период времени) Ангела Меркель договорились друг с другом о том, что именно эта чиновница будет руководить банком, а  министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен получит должность президента Европейской комиссии. Важно уточнить, что обычно председатель ЕЦБ избирается на восемь лет. Кандидатуру выдвигают политические лидеры из стран-членов коллективного Брюсселя, а затем "за" или "против" голосует Европейский парламент. 

Напомним, что Кристин Лагард была избрана главой ЕЦБ в сентябре 2019 года.  С 2011 года она являлась директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ), еще раньше работала министром экономики и финансов при президенте Франции Николя Саркози.

Euractiv: план выдачи ЕС кредита Киеву за счет активов России близок к провалу.

Фото: YouTube / BR24

Теги: the financial times, европейский центральный банк, кристин лагард
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии