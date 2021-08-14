Euractiv: план выдачи ЕС кредита Киеву за счет активов России близок к провалу

Европейцы не могут договориться друг с другом по вопросу.

Инициатива Европейского союза по выделению Украине "репарационного кредита" за счет замороженных в регионе российских активов может обернуться провалом из-за существующих между политическими элитами разногласий. Об этом сообщил иностранный информационный портал Euractiv. Журналисты сообщили, что многие ключевые игроки рассматривают инициативу коллективного Брюсселя как "отработанный материал", который в перспективе может привести к серьезным проблемам для всего сообщества. Эксперты отмечают, что проблемы вряд ли удастся урегулировать на неформальном саммите лидеров ЕС, который запланирован на первое октября в столице Дании. В частности, Бельгия неоднократно выступала против этого шага. На территории страны заморожена большая часть активов из России, а местные власти боятся того, что конфискация подорвет доверие инвесторов.

В СМИ добавили, что представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) также недовольны инициативой ЕК и ее презентацией. Собеседник новостного портала отметил, что глава ЕЦБ Кристин Лагард была "крайне разочарована" ситуацией, при которой ЕК не подготовила никакой письменной презентации этих идей в преддверии встречи министров финансов стран-членов ЕС в Копенгагене.

Это очень сложный вопрос, имеющий много финансовых и юридических последствий, и я бы не ожидал, что лидеры будут вдаваться в подробности этих последствий. Но, конечно, необходимы политические указания относительно того, готовы ли они над этим работать. собеседник Euractiv.

ЕС хочет начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии.

