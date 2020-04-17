Евреи-ортодоксы вышли протестовать против карантина и подрались с полицией

Евреи кидали в полицию камни. Им ответили водометами и светошумовыми гранатами.

Евреи-ортодоксы вышли протестовать против карантина в Иерусалиме. Об этом сообщили журналисты The Jerusalem Post. По данным издания, жители района Меа Шеарим оказались недовольны ограничениями властей, связанных с закрытием синагог в Израиле. Протестующие вышли на улицы. Демонстрации завершились столкновением с полицией.

Местный журналист по имени Эммануэль Фабиан поделился в Twitter-аккаунте видео с протестами в Иерусалиме. Правоохранительные органы отвечали атакующим при помощи водомета и светошумовых гранат. В результате конфликта пострадали несколько человек. Среди них - восьмилетняя девочка. Перед ее лицом разорвался один из светошумовых снарядов.

The Jerusalem Post рассказал, что в протестах приняли участие несколько десятков ортодоксальных евреев. Их призвали выходить на улицы раввины закрытых синагог. Евреи обзывали полицию "нацистами", а также бросались в представителей закона камнями и металлическими стержнями.

В Сеть выложили спутниковые снимки ударов израильской авиации по сирийской авиабазе.

Фото и видео:Twitter/manniefabian

