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В Сеть выложили спутниковые снимки ударов израильской авиации по сирийской авиабазе
Сегодня, 11:55
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lesjasap

В Сеть выложили спутниковые снимки ударов израильской авиации по сирийской авиабазе

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Израиль атаковал военный объект “Аш-Шайрат”.

В Сеть выложили спутниковые снимки ударов израильской авиации по сирийской авиабазе. Инцидент произошел еще 31 марта. Местные журналисты сообщили, что ВВС ЦАХАЛ атаковали объект "Аш-Шайрат". Экспертам удалось получить снимки, создание спутником-шпионом Eros-B. 

Напомним, что Власти Израиля аргументировали свое нападение. Они заявили, что с авиабазы "Аш-Шайрат" регулярно террористам  из Ирана поставляет оружие и боевая техника. Боевой арсенал направляется сторонникам движения "Хезболла". Военные отвергают причастность к бомбардировкам территории Сирии. В СМИ Израиля опубликовали сведения  о том, что бомбардировка велась из воздушного пространства Ливии израильскими самолетами. на представленных кадрах от  Eros-B заметно, что по авиабазе выпущено не менее семи снарядов.


 

Теги: авиабаза, израиль, ракета
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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