Израиль атаковал военный объект “Аш-Шайрат”.

В Сеть выложили спутниковые снимки ударов израильской авиации по сирийской авиабазе. Инцидент произошел еще 31 марта. Местные журналисты сообщили, что ВВС ЦАХАЛ атаковали объект "Аш-Шайрат". Экспертам удалось получить снимки, создание спутником-шпионом Eros-B.

Напомним, что Власти Израиля аргументировали свое нападение. Они заявили, что с авиабазы "Аш-Шайрат" регулярно террористам из Ирана поставляет оружие и боевая техника. Боевой арсенал направляется сторонникам движения "Хезболла". Военные отвергают причастность к бомбардировкам территории Сирии. В СМИ Израиля опубликовали сведения о том, что бомбардировка велась из воздушного пространства Ливии израильскими самолетами. на представленных кадрах от Eros-B заметно, что по авиабазе выпущено не менее семи снарядов.



