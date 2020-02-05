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Эвакуированная из Ухани девушка сняла видео из номера, где проведет 2 недели

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По словам автора видео, в номере есть все необходимое. А выходить из него строго прещено.

Девушка, которая прибыла сегодня военным спецбортом из Уханя (Китай) в Россию, показала номер, в котором они должны провести 2 недели карантина.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал об эвакуации российских граждан из зоны эпидемии коронавируса. Сейчас в сети появилось видео, которое сняла одна из девушек. Девушка сняла видео и показала номер. Она рассказала, что в номере есть все необходимое, фрукты, конфеты печенье, а также средства личной гигиены. В номере установлен ультрафиолетовый очиститель воздуха.

Девушка рассказала, что вещи забрали на дезинфекцию, а им выдали халаты и тапочки. Из номера выходить строго запрещено.

Видео: LIFE SHOT

Теги: в мире, вакуиация россиян, карантин, коронавирус, медицина и здоровье, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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