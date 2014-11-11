Европейские производители видят риски для отрасли.

Кризис на рынке удобрений и сохраняющаяся зависимость европейского региона от российских поставок ставит под угрозу планы коллективного Брюсселя по укреплению военно-промышленного комплекса. Соответствующими данными поделились иностранные журналисты из новостного портала Euractiv. В матери але издания говорится о том, что аммиак, который является ключевым сырьем для удобрений, также широко используется в производстве взрывчатых веществ. Сокращение его производства в ЕС на фоне энергетического кризиса 2022 года почти до 70 процентов вынудило местных производителей средств вооружений переориентироваться на его импорт. Таким образом сейчас фиксируется уязвимость данной отрасли

Чтобы получить азотную кислоту, мы нуждаемся в производителях удобрений. Сегодня мы сильно зависим от производителей из России. Тьерри Франку, генеральный директор французской компании - производителя взрывчатых веществ и топлива

Напомним, что в июле 2025 года Брюссель утвердил значительные пошлины на российские удобрения. Региональные представители экономической отрасли считают, что это решение было принято слишком поздно. Неназванный сотрудник из норвежской компании Yara, закрывшей завод на территории Бельгии и планирующей закрытие фабрики в Великобритании, высказал СМИ мнение о том, что данная мера оказалась "недостаточно решительной".

Euractiv: ЕС вряд ли сможет отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году.

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