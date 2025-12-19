СМИ сообщило, что 20-й пакет санкций против России страны ЕС планируют принять в четвертую годовщину СВО на Украине.

Европейский союз может представить очередной, 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля 2026 года. Соответствующей информацией об этом с читателями поделился региональный новостной портал Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата. Источник объяснил, что в текущий момент Финляндия и Швеция призывают Европейскую комиссию запретить экспорт предметов роскоши в Россию, а также обслуживание российских нефтяных танкеров. Также страны коллективного Брюсселя требуют сократить квоты ЕС на импорт российских удобрений.

Страны — члены ЕС планируют принять 20-й пакет санкций против России в четвертую годовщину с начала специальной военной операции России на Украине. Соответствующими данными поделились немецкие журналисты с телеканала WELT. В СМИ уточнили, что это произойдет 24 февраля 2026 года. Собеседники СМИ ранее отмечали, что ограничения и запреты будут включать в себя меры в банковском и энергетическом секторах. Также обеспечивается усиление контроля за обходом существующих санкций. Не исключаются меры в отношении поездок, а также заморозку активов в ЕС для ряда лиц и организаций "с особым акцентом на тех, кто несет ответственность" за перемещение украинских детей. Дополнительно изучается вопрос по запрету на импорт российского урана, что потребует рестрикций против компании "Росатом". В Германии уточнили, что на текущий момент большинство стран-сленов ЕС призывают к запрету импорта урана из России. Однако по вопросу существует сопротивление от Бельгии и Франции. В Берлине уточнили, что эти государства могут закупать уран, необходимый для работы местных атомных электростанций, в Южной Африке, Австралии или Канаде, но по более высоким ценам.

Трамп обсуждает ужесточение санкций США против РФ.

Фото: pxhere.com