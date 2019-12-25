Эстонская разведка исключила риск нападения России на НАТО

Каупо Розин уверен, что реакция НАТО предотвратила планы Москвы по нападению на страны Балтии.

По словам главы эстонской разведывательной службы, из-за реакции Североатлантического военного альянса Россия "изменила свое поведение", а Москва подчеркивает, что не планирует вооруженного противостояния с НАТО. Соответствующий комментарий местным журналистам из информационного агентства ERR дал генеральный директор Службы внешней разведки прибалтийской республики Каупо Розин. Иностранный эксперт добавил, что Кремль не не намерен атаковать ни одну из стран Балтии в текущий момент. Власти из Таллина поставили перед собой задачу по сохранению существующего положения дел.

Мы видим, что Россия изменила свое поведение в результате нашей реакции на различные инциденты, произошедшие в регионе в целом. Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов. Каупо Розин, глава разведки Эстонии

В ответ на просьбу корреспондентов уточнить, что он имел ввиду под фразой Россия "изменила свое поведение в результате нашей реакции", высокопоставленный гость отметил, что после недавних инцидентов с повреждениями кабелей, вторжением беспилотников и самолетов в воздушное пространство стран-членов коллективного Запада, якобы именно реакция НАТО позволила предотвратить дальнейшее распространение подобных шагов.

Фото: pxhere.com