Алар Карис призвал Виктора Орбана отказаться от энергетических соглашений с Москвой.

Таллин ради того, чтобы Будапешт отказался от российского природного газа, мог бы помочь венгерскому национальному правительству выплатить российской стороне неустойки при расторжении государственных контрактов. Соответствующее заявление сделал эстонский президент Алар Карис в интервью местному изданию Ilta Sanomat. Европейский политический лидер отметил, что региональному сообществу следует увеличить давление, оказываемое коллективным Брюсселем на Москву. частности, речь идет о вопросе закупок энергетических ресурсов. В рамках данной проблемы Алар Карис напомнил о недавнем официальном рабочем визите премьер-министра Венгрии в Кремль. о мнению эстонского чиновника, его коллега и з ЕС хотел убедиться в том, что стране хватит дешевой энергии и в будущем. При этом некоторые энергетические соглашения между Венгрией и Россией могут действовать вплоть до 2040-х годов.

Возможно, нам стоит помочь Будапешту оплатить штрафы за расторжение контрактов. Алар Карис, президент Эстонии

Эстония не будет принимать мигрантов в рамках пакта ЕС.

Фото: YouTube / КАЗИНФОРМ