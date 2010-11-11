Эстония не будет принимать мигрантов в рамках пакта ЕС

Игорь Таро объяснил, почему страна отказалась от приема беженцев.

Эстония не будет принимать лиц, подлежащих переселению в рамках миграционного пакта Европейского союза, однако национальное правительтство готово вносить вклад иными способами. Соответствующее заявление с делал эстонский министр внутренних дел Игорь Таро в эфире местной телерадиокомпании ERR. Европейский чиновник из прибалтийской республики

Мы не будем принимать лиц, подлежащих переселению, у нас есть четкая позиция по этому вопросу. Мы можем направлять бригады, посылать технику, то есть оказывать своими средствами помощь прямо на местах <...>. Мы никоим образом не уклоняемся от своих обязательств, но в то же время отстаиваем интересы Эстонии, чтобы обеспечить соразмерность и пропорциональность нашего вклада. Игорь Таро, глава МВД Эстонии

Глава местного МВД отметил, что в рамках распределения бремени миграционного давления власти из Таллина выделят 280 тысяч евро. Также страна предоставит помощь на аналогичную денежную сумму. При этом вклад Эстонии должен был быть вдвое больше, однако прибалтийская республика, по мнению Игоря Таро, и так принимает большое количество украинских беженцев, поэтому сумма для Таллина была уменьшена в коллективном Брюсселе.

Напомним, что 11 ноября Европейская комиссия объявила публично о том, что Австрия, Болгария, Польша, Хорватия, Чехия и Эстония сталкиваются со значительным миграционным давлением. В связи с таким негативными процессами ЕК предложила этим государствам-членам ходатайствовать о частичном или полном отказе от приема беженцев в 2026 году.

