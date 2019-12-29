Эстонию на "Евровидении-2020" представит подопечный Киркорова

Уку Сувисте выиграл голосование зрителей в своей стране.

Стало известно, что Эстонию на конкурсе песен "Евровидение-2020" представит Уку Сувисте, который исполнит композицию What Love Is. Продюсером артиста является россиянин Филипп Киркоров.

Известно, что Сувисте в 2018 году принимал участие в российской версии шоу "Голос". Первые полуфиналы "Евровидения-2020" в Роттердаме состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.

Ранее мы сообщали о том, кто представит Украину и Белоруссию на фестивале. Также мы представили предварительные прогнозы букмекеров.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest