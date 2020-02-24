Букмекеры рассказали о шансах России и других стран на "Евровидение-2020"

Свою версию рейтинга представили на портале Eurovisionworld.

Опубликован предварительный прогноз букмекеров, оценивших шансы на победу стран-участниц конкурса "Евровидение-2020". Россия, пока не представившая участника конкурса песни, заняла пятое место. Лидирует Литва и ее представитель, группа The Roop. Второе место в рейтинге заняла Италия, на третьем месте – Швеция.

Ранее стало известно, что участниками конкурса от Украины станет группа Go-A, которая исполнит песню "Соловей". В текущей версии рейтинга конкурсанты занимают 19-е место.

Видео: Youtube / Eurovision Song Contest