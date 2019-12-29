Стало известно, кто представит Белоруссию на "Евровидении-2020"

Команда представит страну в первой части первого полуфинала в Нидерландах.

Стало известно, кто представит Белоруссию на песенном конкурсе "Евровидение-2020". Национальный отборочный конкурс выиграла группа VAL, которая исполнила танцевальный трек на белорусском языке. Команда набрала наибольшее количество баллов и представит страну на фестивале в Роттердаме. Первые полуфиналы "Евровидения-2020" состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.

Ранее мы сообщили о том, что Украину на конкурсе представит группа Go-A, которая исполнит песню "Соловей". В свою очередь, букмекеры подсчитали шансы конкурсантов на победу.

Видео: Евровидение Беларусь, ESC Flare / YouTube