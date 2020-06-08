Эстония за два года закупила больше боеприпасов, чем за предыдущие 30 лет

Ханно Певкур прокомментировал планы по закупкам правительства Эстонии.

Талин быстрее других стран-членов Североатлантического военного альянса пополняет собственные запасы боеприпасов. Известно, что за последние два года эстонское руководство закупило с нарядов больше, чем за предыдущие 30 лет. Соответствующее заявление сделал местный министр по обороне Ханно Певкур в эфире для программы Vikerhommik. Прибалтийский чиновник пояснил прессе, что в блоке, за исключением США, "испытывают острую нехватку боеприпасов".

Если мы посмотрим на то, как быстро страны накапливают боеприпасы, Эстония, несомненно, окажется самой быстрой. За последние два года мы уже приобрели больше боеприпасов, чем за <…> 30 лет. Ханно Певкур, глава Минобороны Эстонии

Эстонский эксперт пояснил, что если в государственном бюджете в период на 2022 - 2025 годы власти страны заложили 155 миллионов евро на закупку боеприпасов, то одобренный в июне 2024 года четырехлетний план властей предусматривает на ти цели 1,55 миллиардов евро. Ханно Певкур заметил, что правительство обсуждает возможность выделения дополнительных 1,6 миллиарда евро на пополнение запасов.

Эстония строит "бункерную линию" на восточной границе не из-за угрозы конфликта с Россией.

Фото: Ken Mürk/ERR

Видео: Vikerhommik